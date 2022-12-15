في مباراة الـ5 أهداف.. سيراميكا كليوباترا يوقف استفاقة أسوان

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:57

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا - أسوان - الدوري المصري

أوقف سيراميكا كليوباترا استفاقة أسوان في المباراة والمسابقة بشكل عام بعد الفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على استاد القاهرة.

والتقى سيراميكا كليوباترا بنظيره أسوان في الجولة السابقة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وسجل محمد شكري، وجون إيبوكا، وسيف تقا أهداف سيراميكا فيما أحرز ميدو مصطفى ومحمد حمدي زكي هدفي أسوان.

وحقق سيراميكا كليوباترا انتصارين متتالين للمرة الأولى في الدوري المصري هذا الموسم.

ودحض سيراميكا كليوباترا استفاقة أسوان بعدما فاز المباراتين السابقتين أمام فاركو وسموحة على الترتيب.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا عند النقطة 10 في المركز السادس بينما توقف رصيد أسوان عند النقطة 6 في المركز الـ14.

التشكيل

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أحداث المباراة

بدأ أسوان المباراة بسيطرة كبيرة على الكرة وصوب من محمد حمدي زكي مهاجم أسوان من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار القائم الأيمن.

وضاعف أسوان سيطرته عن طريق علي فتحي بعد تسديدة قوية لكنها تمر بماحاذاة القائم الأيسر ثم إلى ركلة مرمى.

وعلى عكس سير المباراة، سجل سيراميكا كليوباترا هدفه الأول عند الدقيقة 31 عن طريق محمد شكري بعد تمريرة خاطئة من عماد فتحي لاعب أسوان لتصل الأول الذي يسدد كرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وحاول أسوان إدراك التعادل عند الدقيقة 39 بعد مراوغة رائعة من عماد فتحي من يسار منطقة الجزاء أسوان ليسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى لتخرج إلى ركلة ركنية.

وعاد سيراميكا كليوباترا وهدد أحمد يسار ريان بعد تسديدة من كرة ارتطمت بعلي فتحي الذي منع مهاجم سيراميكا من تسجيل الهدف الثاني.

وواصل سيراميكا كليوباترا تهديده على المرمى بعد تصويبة من أحمد القرموطي من خارج منطقة الجزاء لصالح سيراميكا ليتصدى لها حارس المرمى بنجاح.

وأضاف سيراميكا كليوباترا الهدف الثاني في الدقيقة 73 عن طريق جون إيبوكا بعد تمريرة من أحمد القرموطي إلى إيبوكا الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

واستفاق أسوان وأدرك هدف تقليص الفارق عند الدقيقة 77 عن طريق ميدو مصطفى الذي استلم كرة عرضية ثم سددها مباشرة في الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء عن طريق محمد حمدي زكي بعد تمريرة من أحمد بلحاج إلى محمد حمدي زكي الذي سدد كرة بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لصالح أسوان لتسكن الشباك.

وبعد 3 دقائق فقط، أبطل سيراميكا عودة أسوان عن طريق سيف تقا بعد ركلة حرة مباشرة نفذها محمد شكري على رأس تقا ليسكنها الشباك.

أسوان سيراميكا كليوباترا الدوري المصري
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