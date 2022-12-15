التشكيل - صديق أوجولا يقود هجوم سموحة.. ومحمد نجيب أساسي لـ الداخلية

أعلن طارق العشري مدرب سموحة تشكيلة فريقه لمواجهة الداخلية ضمن الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويعتمد العشري على صديق أوجولا في قيادة هجوم الفريق السكندري ضد الداخلية.

وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الداخلية كالتالي:

في حراسة المرمى: الهاني سليمان

في الدفاع: خالد عبد الفتاح - أحمد حكم - محمود شبانة - شريف رضا

في الوسط: محمد عصام - أحمد مصطفى – دوكو دودو

الهجوم: صديق أوجولا – بنجامين بواتينج – محمد سعيد "مكرونة".

في المقابل يعول رضا شحاتة المدير الفني لنادي الداخلية على خبرة المدافع محمد نجيب في قيادة هجوم الفريق.

وجاء تشكيل الداخلية كالتالي:

الحارس: رضا السيد

الدفاع: ألان كيامبادي - محمد نجيب – أحمد سيد عبد النبي – سمير فكري

الوسط: محمود طلعت – مؤمن عاطف – عبد العزيز سيد - سيرجي إريك – كليتشي شيميزين

الهجوم: أحمد رشيد.

ويحتل سموحة المركز 13 في جدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط.

فيما يتواجد الداخلية في المركز الأخير في جدول الترتيب برصيد نقطتين