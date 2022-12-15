المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:52

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - عبد الرزاق حمد الله

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم باحتجاج رسمي على حكم مباراة أسود الأطلس ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، لينافس على الميدالية البرونزية أمام كرواتيا.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا جاء على النحو الآتي:

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"احتج الاتحاد المغربي بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة سيزار أرتورو راموس بالازويلوس، جاء ذلك​ في رسالة إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم، مستغربا في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة حكم الفيديو المساعد لذلك​".

"يؤكد الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه لن يتأخر في الدفاع عن حقوق منتخبنا، مطالبا بالإنصاف في اتخاذ الإجراءات​ اللازمة بشأن الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، بنصف نهائي كأس العالم".

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.

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