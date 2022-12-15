النصيري: نشعر بإحباط شديد.. التوفيق لم يقف بجانبنا أمام فرنسا

كشف يوسف النصيري هداف المغرب عن حالة الاحباط التي يمر بها عقب فشل منتخب بلاده في التأهل لنهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، ينافس على الميدالية البرونزية أمام كرواتيا.

وقال النصيري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم يكتب للحلم الكبير أن يتحقق، نشعر بإحباط شديد بسبب عدم نجاحنا في الوصول للنهائي".

وأضاف "أعطينا كل ما في جعبتنا من أجل ذلك، لكن التوفيق لم يقف بجانبنا هذه المرة".

وتابع "نشكركم على مساندتكم وعلى وقوفكم بجانبنا في كل المباريات، نشكر كل من ساندنا ووثق بنا و نعدكم بالاستمرار في العمل لتحقيق المزيد مستقبلا إن شاء الله".

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

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وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.