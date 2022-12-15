النصيري: نشعر بإحباط شديد.. التوفيق لم يقف بجانبنا أمام فرنسا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:33

كتب : FilGoal

هوجو لوريس - يوسف النصيري

كشف يوسف النصيري هداف المغرب عن حالة الاحباط التي يمر بها عقب فشل منتخب بلاده في التأهل لنهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، ينافس على الميدالية البرونزية أمام كرواتيا.

وقال النصيري عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "لم يكتب للحلم الكبير أن يتحقق، نشعر بإحباط شديد بسبب عدم نجاحنا في الوصول للنهائي".

أخبار متعلقة:
زياش يتحدث بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم حارس المغرب: نستهدف أمم إفريقيا 2023 بعد إنجاز كأس العالم قائد المغرب يوضح تفاصيل ما حدث قبل استبداله أمام فرنسا بانون: كأس العالم لم ينته بعد.. ونفكر في إنجاز أفضل بالنسخة المقبلة

وأضاف "أعطينا كل ما في جعبتنا من أجل ذلك، لكن التوفيق لم يقف بجانبنا هذه المرة".

وتابع "نشكركم على مساندتكم وعلى وقوفكم بجانبنا في كل المباريات، نشكر كل من ساندنا ووثق بنا و نعدكم بالاستمرار في العمل لتحقيق المزيد مستقبلا إن شاء الله".

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.

المغرب يوسف النصيري فرنسا كأس العالم 2022
نرشح لكم
المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا زياش يتحدث بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم ويجز يطرح أغنية "عز العرب" قبل نهائي كأس العالم رينار: لا توجد كلمات تصف أداء المغرب في كأس العالم هوجو لوريس: توقعنا صعوبة مباراة المغرب.. وجاهزون لمواجهة الأرجنتين تشكيل أسوان - دون تغييرات.. حمدي زكي يقود الهجوم أمام سيراميكا حارس المغرب: نستهدف أمم إفريقيا 2023 بعد إنجاز كأس العالم لو 10 سبورت: محادثات تجديد عقد ميسي تسير في الطريق الصحيح
أخر الأخبار
مباشر الدوري - الاتحاد (0) - فاركو (0).. انطلاق المباراة 10 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر الدوري المصري - الداخلية (0) (0) سموحة.. الشوط الأول 11 دقيقة | الكرة المصرية
في مباراة الـ5 أهداف.. سيراميكا كليوباترا يوقف استفاقة أسوان 11 دقيقة | الكرة المصرية
التشكيل - صديق أوجولا يقود هجوم سموحة.. ومحمد نجيب أساسي لـ الداخلية 14 دقيقة | الكرة المصرية
المغرب يحتج على حكم لقاء فرنسا 16 دقيقة | قطر 2022
النصيري: نشعر بإحباط شديد.. التوفيق لم يقف بجانبنا أمام فرنسا 35 دقيقة | قطر 2022
كتيبة البرازيليين ترحب بفرد جديد.. إندريك ينضم إلى ريال مدريد 38 دقيقة | الكرة الأوروبية
بشراكة بيراميدز ورعاية OneFinance.. السبت نهائي الدوري المصري للهواة 43 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر