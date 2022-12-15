كتيبة البرازيليين ترحب بفرد جديد.. إندريك ينضم إلى ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد عن توصله لاتفاق لضم إندريك لاعب بالميراس في صيف 2024.

وأشار ريال مدريد في بيانه الرسمي إلى أن إندريك سينضم لريال مدريد عندما يكون بالغًا بإتمامه 18 عامًا، وذلك بعد الاتفاق مع ناديه وعائلته.

وأوضح النادي الملكي أن إندريك سيواصل التواجد في صفوف بالميراس حتى يونيو 2024.

وكشف ريال مدريد عن سفر إندريك إلى إسبانيا في الأيام المقبلة لزيارة منشآت النادي.

صفقة عملاقة

FilGoal.com تواصل مع مصدر داخل بالميراس في الأيام الماضية، وقد كشف له عن كواليس الصفقة.

وأوضح المصدر أن الصفقة قد تبلغ قيمتها الإجمالية 70 مليون يورو شاملة المتغيرات.

فيما ذكر فابريسيو رومانو في وقتٍ سابق أن إندريك خضع للكشف الطبي، وأنه وقع على عقد يربطه بـ ريال مدريد حتى 2027، مع وجود بند التمديد لـ 3 سنوات إضافية.

ويعتبر إندريك أصغر لاعب في تاريخ بالميراس بظهوره مع الفريق الأول في أكتوبر 2022، وفي نفس الشهر بات أصغر هدّاف في تاريخ بالميراس بثنائيته في شباك أتليتكو باراناينسي، كما صار ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوري البرازيلي.

منجم البرازيل

ويستمر ريال مدريد في سياسة استقدام المواهب الشابة قبل الوصول لسن النضج من البرازيل.

بدأ الأمر بالتعاقد مع فينيسيوس جونيور من فلامنجو وانضمامه في صيف 2018 مقابل 45 مليون يورو.

الأمر تواصل في صيف 2019 بانضمام رودريجو قادمًا من سانتوس مقابل 45 مليون يورو.

المشروع استمر في يناير 2020 بالتعاقد مع رينيار جيسوس قادمًا من فلامنجو مقابل 30 مليون يورو، وإعارته بعدها إلى بوروسيا دورتموند لموسمين، ثم جيرونا في الموسم الجاري.

ولا يحق لـ ريال مدريد التعويل على إندريك قبل بلوغه 18 عامًا لكونه من خارج الاتحاد الأوروبي.