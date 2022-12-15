تشكيل فاركو - عودة محمود حمادة وعمرو جمال يقود الهجوم ضد الاتحاد
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:18
كتب : FilGoal
عاد محمود حمادة لاعب وسط فاركو لقيادة فريقه خلال مواجهة الاتحاد السكندري بعد غيابه عن مباراة الداخلية بالجولة الماضية.
ويعتمد نونو ألميدا مدرب فاركو على عمرو جمال وشكري نجيب في قيادة هجوم فريقه ضد الاتحاد السكندري.
ويلعب الاتحاد السكندري ضد فاركو ضمن الجولة السابعة للدوري المصري والتي تقام بإستاد الإسكندرية.
وجاء تشكيل فاركو لمواجهة الاتحاد كالتالي:
حراسة المرمى : محمد سعيد "شيكا"
خط الدفاع : جابر كامل - رامي صبري - عبد الله بكري - أحمد عبد العزيز "مودي" - أحمد صغيري
خط الوسط : محمود حمادة - محمود عماد - أحمد فؤاد
خط الهجوم : شكري نجيب - عمرو جمال.
ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.
فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.
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