تشكيل الاتحاد - مابولولو وأموتو يقودان الهجوم ضد فاركو.. وغياب أحمد عادل

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:05

كتب : هاني العوضي

أوستن أموتو - مهاجم الاتحاد السكندري

يقود الثنائي النيجيري أوستن أموتو والأنجولي كريستوفر مابولولو هجوم فريق الاتحاد السكندري أمام فاركو.

فيما يغيب أحمد عادل صانع ألعاب الاتحاد عن قائمة المدرب زوران مانولوفيتش لمواجهة فاركو.

ويلعب الاتحاد السكندري ضد فاركو ضمن الجولة السابعة للدوري المصري في مباراة يستضيفها استاد الإسكندرية.

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وجاء تشكيل الاتحاد لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان

الدفاع: أحمد عيد – محمود علاء – محمد صالح – صبري رحيل

الوسط: هشام صلاح – خالد الغندور - مروان عطية – مورو ساليفو

الهجوم: أوستن أموتو – كريستوفر مابولولو.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.

فيما يتواجد فاركو في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

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