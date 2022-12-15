رومانو: تمت.. إندريك وقع عقود انضمامه لـ ريال مدريد وخضع لكشف طبي

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 16:03

كتب : FilGoal

إندريك فيليبي - بالميراس

بات إندريك لاعبًا جديدًا لـ ريال مدريد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة المدوية في الفترة المقبلة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن إندريك وقّع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد في الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار رومانو إلى أن ريال مدريد وبالميراس وقّعا على كافة العقود بين الطرفين، كما حصلت الصفقة على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وفوق ذلك، خضع إندريك لفحص طبي مبدئي بالفعل لينضم رسميًا إلى ريال مدريد.

ويبدأ إندريك مسيرته مع ريال مدريد في يونيو 2024، بعد أن يكون قد أكمل 18 عامًا.

ووقّع إندريك على عقد حتى 2027، مع إمكانية التجديد لـ 3 سنوات أخرى.

إندريك (16 عامًا) يعد أحد أهم مواهب كرة القدم البرازيلية والعالمية، ويُنتظَر أن يسير على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو في الانضمام إلى ريال مدريد.

اللاعب المولود في 21 يوليو 2006 سينضم إلى ريال مدريد رسميًا عندما يبلغ 18 عامًا.

ويعتبر إندريك أصغر لاعب في تاريخ بالميراس بظهوره مع الفريق الأول في أكتوبر 2022، وفي نفس الشهر بات أصغر هدّاف في تاريخ بالميراس بثنائيته في شباك أتليتكو باراناينسي، كما صار ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوري البرازيلي.

إندريك ريال مدريد بالميراس
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