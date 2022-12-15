رومانو: تمت.. إندريك وقع عقود انضمامه لـ ريال مدريد وخضع لكشف طبي

بات إندريك لاعبًا جديدًا لـ ريال مدريد في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة المدوية في الفترة المقبلة.

وذكر فابريسيو رومانو صحفي شبكة "سكاي إيطاليا" أن إندريك وقّع على عقود انتقاله إلى ريال مدريد في الـ 24 ساعة الماضية.

وأشار رومانو إلى أن ريال مدريد وبالميراس وقّعا على كافة العقود بين الطرفين، كما حصلت الصفقة على موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

Excl: Endrick, new Real Madrid player! Contracts and documents have been signed in last 24h. Deal can now be considered sealed. 🚨🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid Endrick will join Real Madrid in June 2024. Contract will be until 2027 plus three years option, so 2030. Here we go confirmed. pic.twitter.com/1pXCZyTgsG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2022

وفوق ذلك، خضع إندريك لفحص طبي مبدئي بالفعل لينضم رسميًا إلى ريال مدريد.

ويبدأ إندريك مسيرته مع ريال مدريد في يونيو 2024، بعد أن يكون قد أكمل 18 عامًا.

More on Endrick: documents are signed on both clubs and player side, it’s now all approved by FIFA. First part of the medical tests also been completed. 🚨⚪️🇧🇷 #RealMadrid Endrick, 100% new Real Madrid player. pic.twitter.com/ZsSvYs7nwa — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 15, 2022

ووقّع إندريك على عقد حتى 2027، مع إمكانية التجديد لـ 3 سنوات أخرى.

إندريك (16 عامًا) يعد أحد أهم مواهب كرة القدم البرازيلية والعالمية، ويُنتظَر أن يسير على خطى فينيسيوس جونيور ورودريجو في الانضمام إلى ريال مدريد.

اللاعب المولود في 21 يوليو 2006 سينضم إلى ريال مدريد رسميًا عندما يبلغ 18 عامًا.

ويعتبر إندريك أصغر لاعب في تاريخ بالميراس بظهوره مع الفريق الأول في أكتوبر 2022، وفي نفس الشهر بات أصغر هدّاف في تاريخ بالميراس بثنائيته في شباك أتليتكو باراناينسي، كما صار ثاني أصغر هداف في تاريخ الدوري البرازيلي.