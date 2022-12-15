زياش يتحدث بعد خسارة نصف نهائي كأس العالم

تحدث حكيم زياش نجم المغرب عن حسرته بخسارة منتخب بلاده لفرصة التأهل لنهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، ينافس على الميدالية البرونزية أمام كرواتيا.

وقال زياش عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "محطم.. ولكني فخور للغاية بهذا الفريق الرائع".

وأضاف "لقد قاتلنا حتى النهاية ولم نكن لنفعل ذلك بدون الجماهير، أود أن أعبر عن امتناني واحترامي لكل فرد منكم".

وتابع جناح تشيلسي "نقدر كل من سافر إلى قطر لدعمنا، وكل من ساندنا في الوطن. لقد كتبنا التاريخ معا".

وأتم "لم ننته بعد، نراكم يوم السبت أمام كرواتيا. الله، الوطن، الملك".

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

video:1

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.