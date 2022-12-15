كرة سلة – الزمالك يعلن إتمام إجراءات قيد الأمريكي أو جاي مايو

أعلن نادي الزمالك إتمام إجراءات قيد المحترف الأمريكي أو جي مايو، اللاعب الجديد لفريق كرة السلة.

وتسلم مسئولو الزمالك البطاقة الخاصة بقيد أو جي مايو، المنضم حديثا لتدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية.

وبات أو جاي مايو مؤهلا للمشاركة في جميع البطولات التي يشارك فيها فريق السلة بمنافسات الموسم الحالي.

وأنهى الزمالك الجدل حول الأنباء التي ترددت بشأن وجود أزمة في قيد الاعب الأمريكي بقائمة فريق كرة السلة.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن الجهاز الفني لنادي الزمالك لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي يعمل على تجهيز اللاعب للمشاركة بداية من دوري السوبر يوم 29 ديسمبر الجاري.

وسبق لـمحترف الزمالك الجديد اللعب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA كما خاض تجربيتن بالدوري الصيني والدوري الروسي.

وكان الزمالك قد ودع لقب دوري المرتبط لكرة السلة بعد الخسارة في نصف النهائي على يد الأهلي الذي توج بللقب.

وفاز الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة عقب الفوز على الاتحاد في الدور النهائي.