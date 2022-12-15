ويجز يطرح أغنية "عز العرب" قبل نهائي كأس العالم
الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 15:18
كتب : FilGoal
أعلن المغني ويجز عن طرح أغنية جديدة ضمن الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022.
ويغني ويجز "عز العرب" وهي الأغنية التي طرحها اليوم عبر منصة Spotify، مؤكدا أن فيديو كليب الأغنية سوف يصدر قريبًا.
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