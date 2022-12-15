ويجز يطرح أغنية "عز العرب" قبل نهائي كأس العالم

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 15:18

كتب : FilGoal

ويجز

أعلن المغني ويجز عن طرح أغنية جديدة ضمن الأغاني الرسمية لبطولة كأس العالم، فيفا قطر 2022.

ويغني ويجز "عز العرب" وهي الأغنية التي طرحها اليوم عبر منصة Spotify، مؤكدا أن فيديو كليب الأغنية سوف يصدر قريبًا.

ويجز كأس العالم قطر 2022 كأس العالم 2022
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