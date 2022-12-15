رينار: لا توجد كلمات تصف أداء المغرب في كأس العالم

أثنى هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي على أداء منتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 2022 رغم الخسارة أمام فرنسا.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال رينار عبر موقع "البطولة" المغربي: "هنيئا للمغاربة ومنتخبهم الوطني. ليس هناك كلمات كافية لوصف جودة الأداء المقدم من طرفهم في كأس العالم".

رينار أعلن في وقت سابق عن مساندته لمنتخب المغرب في مواجهة منتخب بلاده في نصف النهائي.

وقال رينار عبر إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية: "أنا فرنسي وُلدت في فرنسا وأحمل جواز سفر فرنسي، لكن غدا أنا آسف سأشجع المغرب، لأن هذه البلد قدمتني وأحبني شعبها بطريقة لا تتخيلوها".

وأضاف " غالبا ما يحدث في هذه البلدان: إما أننا تكرهك أو تحبك. أنا تلقيت الكثير من الأشياء التي تجعلني أشاركهم فرحتهم اليوم بينما بقيت في الخلفية لأنني أتيحت لي الفرصة للعمل معهم. أتمنى لهم الأفضل في العالم".

وتابع "خضت مغامرة رائعة مع مجموعة من اللاعبين في بلد يحب كرة القدم. واليوم، أعتقد أن الأرض تهتز في المغرب، فهم فخورون جدا ولذلك فهم يستحقون ذلك".

وأتم "إنها مكافأة كبيرة للقارة الإفريقية. إن كأس العالم هذا في قطر سيبقى شيئا رائعا، أنا متأكد، لكرة القدم الإفريقية وبالطبع للمغرب. وكرة القدم".

المدرب البالغ 54 عاما قاد المغرب بين 2016 و2019 والعودة مرة أخرى لنهائيات كأس العالم 2018.