انتهت الدوري المصري - سيراميكا (3) (2) أسوان.. ريمونتادا غير مكتملة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 14:38

كتب : FilGoal

أسوان

يلتقي أسوان بنظيره سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة في الدوري المصري الممتاز.

ويقدم FilGoal.com تغطية حية لمباراة أسوان وسيراميكا كليوباترا في الجولة السابعة من الدوري المصري.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

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ق 39 مراوغة رائعة من عماد فتحي من يسار منطقة الجزاء أسوان ليسدد كرة قوية تصدى لها حارس المرمى وتخرج إلى ركلة ركنية، ومن ثم عرضية من الطرف الأيسر سددها محمد مصطفى من لمسة واحدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ق 31 جووول أول لـ سيراميكا عن طريق محمد شكري بعد تسديدة صاروخية من منتصف الملعب.

ق 23 سقوط لاعب أسوان أحمد مصطفى في أرض الملعب وتبديل اضطراري بعد تدخل قوي من عمرو قلاوة لاعب سيراميكا.

ق 6 حمدي زكي يسدد كرة قوية من منتصف الملعب لكن يتصدى لها محمد بسام حارس سيراميكا.

بداية المباراة

الدوري المصري أسوان سيراميكا كليوباترا
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