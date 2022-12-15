هوجو لوريس: توقعنا صعوبة مباراة المغرب.. وجاهزون لمواجهة الأرجنتين

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 14:33

كتب : FilGoal

هوجو لوريس

شدد هوجو لوريس قائد فرنسا على أن منتخب بلاده استحق تحقيق الفوز على المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وحجز منتخب فرنسا مقعدا في نهائي كاس العالم عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد.

وقال لوريس عقب المباراة: " لم يكن الوصول للمباراة النهائية سهلا كما توقعنا. المغرب أظهر للجميع بأنه ليس منتخب دفاعي، لقد أظهروا جودتهم".

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وأضاف "بدأنا المباراة بشكل ممتاز، وبعد ذلك لم نتمكن من التسجيل حتى الشوط الثاني، شعرنا بأننا نواجه منتخب يلعب بدون أي شيء ليخسره."

وشدد "جاهزون لمواجهة الأرجنتين. ستكون مباراة صعبة أمام الأرجنتين خاصة أن لديهم أسطورة كرة القدم (ليونيل ميسي)".

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد المقبل ضمن نهائي كأس العالم 2022.

وعادل هوجو لوريس لاعب فرنسا رقم مانويل نوير كأكثر حارس مرمى يشارك في بطولة كأس العالم.

ورفع هوجو لوريس رصيده من المباريات لـ 19 مباراة بقميص منتخب فرنسا ببطولات كأس العالم، متساويًا مع الألماني مانويل نوير، ومتفوقًا على البرازيلي كلاوديو تافاريل.

ومن المقرر ان يكسر لوريس رقم نوير خلال مواجهة الأرجنتين يوم الاحد المقبل ويصبح اكثر حارس مرمى يشارك في نهائي كأس العالم.

منتخب فرنسا منتخب الأرجنتين هوجو لوريس
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