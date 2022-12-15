تشكيل أسوان - دون تغييرات.. حمدي زكي يقود الهجوم أمام سيراميكا

لم يجر أحمد الرمادي المدير الفني لـ أسوان أي تغييرات على تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري.

ويواجه أسوان نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب الأول في الجولة السابعة من المسابقة في الثالثة إلا ربع.

ويستمر غياب إيفونا للمباراة الثالثة على التوالي بسبب الإصابة التي تعرض إليها في بداية الموسم.

وجاء تشكيل أسوان كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو حسام.

الدفاع: علي فتحي - أحمد فتحي كاستيلو - محمد عطوة – محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: محمد ناجي "جدو"- رفائيل إياجو- أحمد خالد- أحمد بالحاج- عماد فتحي

الهجوم: محمد حمدي زكي.

ويحتل أسوان المركز الـ13 برصيد 6 نقاط فيما يأتي سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 7 نقاط.