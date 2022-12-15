حارس المغرب: نستهدف أمم إفريقيا 2023 بعد إنجاز كأس العالم

أوضح أحمد رضا التكناوتي حارس المغرب أن منتخب بلاده سيستهدف التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2023 بعد الإنجاز الذي حققه في كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022، ينافس على الميدالية البرونزية أمام كرواتيا.

وقال التكناوتي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "أشكر الجماهير المغربية على دعمها المتواصل، وأشكر اللاعبين على كل ماقدموه في كأس العالم".

وأكمل "لقد أظهرنا للعالم أجمع مدى التطور الذي وصلت له الكرة المغربية".

وأضاف "الآن سنركز على المباراة المقبلة ضد كرواتيا. سنستعد لها جيدا، للظفر بالمركز الثالث".

وأتم "طموحاتنا زادت بعد ما حدث في المونديال، وتركيزنا مستقبلا سيكون على منافسات كأس أمم إفريقيا المقبلة".

وضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

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وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.