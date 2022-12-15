بمشاركة بنزيمة.. ريال مدريد يتعادل مع ليجانيس في مباراة من 60 دقيقة

تعادل ريال مدريد في مباراة تدريبية أمام جاره ليجانيس بهدف لكل طرف.

وأقيمت المباراة في المدينة الرياضية لـ ريال مدريد "فالديبيباس" استعدادًا لاستئناف الموسم بعد التوقف الدولي الطويل.

ولُعبَت المباراة بنظام شوطين، مدة كل شوط 30 دقيقة، مما جعلها مباراة تجريبية أكثر منها ودية.

المباراة كانت خلف أبواب مغلقة دون تغطية صحفية، وقد كان النبأ الأبرز فيها هو عودة القائد كريم بنزيمة للمشاركة.

وأصيب بنزيمة لفترة طويلة وغاب عن مباريات بلاده في كأس العالم 2022، وابتعد عن أغلب مباريات ريال مدريد منذ مطلع الموسم.

وأوضح برنامج "التشيرينجيتو" الإسباني أن مُسجِل هدف ريال مدريد الوحيد هو الألماني توني كروس.

ويلعب ريال مدريد مباراته الرسمية المقبلة في مواجهة بلد الوليد يوم 30 ديسمبر بالدوري الإسباني.

ويحل ريال مدريد ضيفا بعدها على فياريال يوم 7 يناير في مباراة قوية.

ثم يتحول ريال مدريد إلى المملكة العربية السعودية لخوض غمار كأس السوبر الإسباني حيث يلتقي بـ فالنسيا في نصف النهائي يوم 11 يناير.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

ويلتقي ريال مدريد بـ ليفربول في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بشهر مارس المقبل في تكرار لنهائي نسخة الموسم الماضي.