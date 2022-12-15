تشكيل سيراميكا - إيبوكا و أحمد ياسر ريان يقودان الهجوم أمام أسوان

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 14:05

كتب : FilGoal

هدف جون إيبوكا مع سيراميكا كليوباترا أمام المصري

أعلن أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه لمواجهة أسوان في الدوري المصري.

ويواجه أسوان نظيره سيراميكا كليوباترا على ملعب الأول في الجولة السابعة من المسابقة في الثالثة إلا ربع.

ويبدأ سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد عادل - رجب نبيل - أحمد بيكهام- محمد شكري.

خط الوسط: محمد توني - محمد كناريا - عمرو قلاوة - ميدو جابر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان - جون إيبوكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عامر عامر - سيف تقا- محمد ناصف - عبد الرحمن بودي - محمد زلاكة - أحمد قرموطي - محمود نبيل - محمد إبراهيم - عبد الرحمن السكران.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن برصيد 7 نقاط فيما يأتي أسوان في المركز الـ13 برصيد 6 نقاط.

الدوري المصري سيراميكا كليوباترا أسوان
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