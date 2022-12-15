لو 10 سبورت: محادثات تجديد عقد ميسي تسير في الطريق الصحيح

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 13:53

كتب : FilGoal

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تسير مفاوضات باريس سان جيرمان مع ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني في الطريق الصحيح بحسب موقع "لو سبورت 10" الفرنسي.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وينتهي تعاقد ليونيل ميسي بنهاية الموسم الجاري مع وجود بند لإمكانية التجديد.

وبحسب "لو 10 سبورت" فإن لويس كامبوس المدير الرياضي بنادي باريس سان جيرمان أجرى محادثات مع ممثلي ليونيل ميسي بشأن تجديد تعاقده.

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وأوضح التقرير أن المفاوضات تسير في الطريق الصحيح نحو استمرار النجم الأرجنتيني ضمن صفوف باريس سان جيرمان.

وأشار إلى ميسي سيحسم قراره النهائي عقب الانتهاء من نهائي كأس العالم لكن مسؤولي سان جيرمان يشعرون بحالة من التفاؤل حول بقاء النجم الأرجنتيني.

ويستعد ليونيل ميسي لقيادة الأرجنتين ضد فرنسا يوم الأحد المقبل ضمن نهائي كأس العالم 2022.

ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان قال في تصريحات سابقة لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "تدعيمات في يناير؟ سنرى لكن لا اعتقد ذلك، لا نحتاج للاعبين آخرين، علينا الإبقاء على نفس الفريق، اعتقد أننا وجدنا الروح الجماعية وهذا أمر جيد".

وعن مستقبل ليونيل ميسي وكيليان مبابي أجاب: "هذا عام كأس العالم، كلاهما من الأقوى في البطولة، وبعد كأس العالم سنتحدث".

صاحب الـ35 عاما انضم لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2021 بعد سنوات من التالق مع برشلونة.

وشارك ميسي مع باريس سان جيرمان في 59 مباراة وسجل 23 هدفا وصنع 29 بجميع المسابقات.

باريس سان جيرمان ميسي
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