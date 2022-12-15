رويترز: فيفا قد يفكر في تغيير نظام كأس العالم 2026

قد يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لتغيير نظام بطولة كأس العالم 2026، حسب وكالة رويترز.

وتشهد هذه النسخة مشاركة 48 منتخبا لأول مرة، بدلا من 32 كما جرت العادة، وتقسم المنتخبات على 16 مجموعة، تضم كل مجموعة 3 فرق.

وذكرت رويترز أن فيفا قد يعيد النظر في نظام مونديال 2026، خوفا من تعدد المباريات التي وصفت بالميتة.

المباريات الميتة قد تكون بين فريقين سبق لهما الفوز بالمباراة الاولى لكل منهما وحسما التأهل بالفعل للدور المقبل، مما قد يجعل المباراة بلا فائدة، أو تحقيق نتيجة تفيد كليهما وتحرم الفريق الثالث في المجموعة من التأهل.

وأوضح التقرير أن فيفا سيحاول تغيير هذا النظام خوفا من احتمالات حدوث جدل غير مرغوب فيه.

النظام الذي أعلنه الاتحاد الدولي لنسخة 2026 يقضي بتأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من الـ16 مجموعة إلى دور الـ32، ثم تتوالى المراحل الإقصائية.

وأفاد التقرير بأن هناك أكثر من اقتراح بديل لشكل المسابقة.

اقتراحان كشف عنهما أرسين فينجر رئيس تطوير كرة القدم العالمي في فيفا، أولهما أن تقسم المنتخبات الـ48 لـ12 مجموعة من 4 منتخبات، ويتأهل المتصدر والوصيف، مع أفضل ثوالث من المجموعات (8 منتخبات) إلى دور الـ32.

والاقتراح الثاني يذهب لتقسيم كأس العالم إلى قسمين منفصلين من 24 منتخبا، كل قسم يضم 6 مجموعات من 4 منتخبات، ويلعب كل قسم مبارياته الإقصائية، على أن يلعب الفائز بكل قسم في المباراة النهائية ضد الآخر.

ومن المقرر أن يتخذ مجلس فيفا قراره حول الشكل النهائي لكأس العالم 2023 في 2023.

قبل عدة أشهر، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء 16 مدينة تستضيف كأس العالم 2026 بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام البطولة في الدول الثلاث الكبرى لقارة أمريكا الشمالية.

وتم اختيار 11 مدينة من الولايات المتحدة الأمريكية، ومدينتين من كندا، و3 مدن من المكسيك.

وإليكم أسماء المدن الـ 16، من أصل 22 مدينة تنافست على الاستضافة:

الولايات المتحدة الأمريكية: أتلانتا - بوسطن - دالاس - هيوستن - كانساس سيتي - لوس أنجلوس - ميامي - نيويورك (نيو جيرسي) - فيلادلفيا - سان فرانسيسكو - سياتل

كندا: تورنتو - فانكوفر

المكسيك: جوادالاخارا - مكسيكو سيتي - مونتيري.

خسر الصراع 6 مدن، بينهم 5 من الولايات المتحدة وهم: سينسيناتي - دنفر - ناشفيل - أورلاندو - واشنطن (بالتيمور)، ومدينة واحدة من كندا هي إدمونتون، فيما نجحت المكسيك في الفوز بالتنظيم داخل مدنها الثلاث المرشحة.

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