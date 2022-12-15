"توقف".. أمرابط يكشف حديث دار بينه وجيرو أثناء المباراة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 12:49

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - سفيان أمرابط

كشف سفيان أمرابط لاعب المغرب حديث دار بينه وبين أوليفييه جيرو خلال مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي بعد الفوز على المغرب بهدفين دون رد.

وقال أمرابط عقب المباراة لشبكة Nos الهولندية: "نشعر بالمرارة لخسارة المباراة ولم نتمكن من فعل المزيد".

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وأضاف "جيرو تبعني في كل مكان في الملعب، قلت له توقف قليلا ثم أجابني أنه تلقى تعليمات بمتابعتي طوال المباراة".

وتابع "لسوء الحظ الأمر صعب للغاية، كان من الغباء تلقي هدفا بهذه السرعة في البداية. أنهم يتمتعون بسرعة غير عادية في خط الهجوم".

وأتم "ربما عندما ننظر للوراء سنرى ما حققنا ومقدار النجاح لكن في الوقت الحالي كل ما نشعر به هو المرارة. الأمر مؤلم لأن المباراة كانت في المتناول".

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

ويخوض منتخب المغرب مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

فيما يضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

كأس العالم المغرب فرنسا
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