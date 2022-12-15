قائد المغرب يوضح تفاصيل ما حدث قبل استبداله أمام فرنسا

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 12:24

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - رومان سايس مع وليد الركراكي

كشف رومان سايس قائد منتخب المغرب ما حدث له قبل استبداله في الدقائق الأولى من مباراة فرنسا بنصف نهائي كأس العالم 2022.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال سايس في تصريحات للصحفيين: "قمت باختبار نفسي قبل المباراة وشعرت أني في حالة جيدة خلال فترة الإحماء".

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وأضاف "في بداية المباراة شعرت بالألم خلال حركة ما لسوء الحظ، لا أشعر بالندم على ما حدث، لكني كنت أفضل أن يحدث ذلك خلال فترة الإحماء حتى أترك مكاني للاعب آخر".

وأردف لاعب بشكتاش "هذه الأمور تحدث في كرة القدم، هذا هو المكتوب".

وكانت الشكوك تحوم حول مشاركة سايس أمام فرنسا بعدما أصيب في مباراة ربع النهائي ضد البرتغال.

وتابع "لا نشعر بأي ندم بعد خسارة مباراة نصف النهائي، خضنا مباراة فرنسا بدون بعض اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات".

وشدد "رغم كل هذه العوائق سننافس على برونزية كأس العالم أمام كرواتيا".

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.

المغرب فرنسا كرواتيا رومان سايس كأس العالم 2022
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