بانون: كأس العالم لم ينته بعد.. ونفكر في إنجاز أفضل بالنسخة المقبلة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 11:53

كتب : FilGoal

بدر بانون - كريستيانو رونالدو

شدد بدر بانون مدافع المغرب أن بطولة كأس العالم 2022 لم تنته بعد بالنسبة لمنتخب بلاده، وأوضح أن أسود الأطلس يفكرون في إنجاز أفضل بنسخة 2026.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال بانون في تصريحات لقنوات الكأس: "الحمد لله حققنا إنجازا تاريخيا يمكننا أن نفتخر به الآن".

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وأضاف "كأس العالم لم ينته بعد، أمامنا مباراة مهمة من أجل الحصول على برونزية المونديال".

وأكمل "بذلنا قصارى جهدنا حتى نتأهل للنهائي، واجهنا منتخبا قويا وهو حامل اللقب، ويعرف كيف يفوز بالمباريات".

وتابع مدافع قطر القطري "الإصابات ضربت بعض اللاعبين لكننا لعبنا على قلب رجل واحد، ولا نبحث عن الأعذار".

وواصل "أعتقد أن الشعب المغربي يشعر بالرضا، بعدما شاهد المجهودات التي قدمناها منذ انطلاق المونديال".

وأتم لاعب الأهلي السابق "في هذه النسخة وصلنا لنصف النهائي، ومن الممكن أن نفكر فيما هو أفضل في النسخة المقبلة".

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.

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