فوفانا: عملت بشكل مكثف لخلافة رابيو.. وهذا ما قاله لنا ماكرون

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 11:38

كتب : FilGoal

المغرب - فرنسا - يوسف فوفانا

اعترف يوسف فوفانا لاعب فرنسا أنه كان من الصعب حلوله بدلا من زميله أدريان رابيو أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتعرض رابيو إلى نزلة برد بسبب تكييف الهواء المنتشر في الملاعب وغاب عن مباراة نصف نهائي المونديال بحسب ليكيب.

وحل يوسف فوفانا بدلا من رابيو في التشكيل الأساسي للديوك.

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وقال فوفانا عقب المباراة لـ بي إن سبورتس: "كان على العمل بشكل مكثف في التدريبات لأصبح بديل أدريان رابيو، لم يكن من السهل استبداله".

وأضاف "إنه أمر مخز أنه لم يكن معنا أثناء الاحتفال، آمل أن يكون متاحا في النهائي يوم الأحد، من الصعب للغاية الوصول إلى ما هو عليه منذ بداية البطولة".

وتابع "لقد تدربنا بشكل جيد من أجل هذه المباراة، نشعر أننا في حالة جيدة ولم أعرف بعد إذا كنت سأخوض المباراة النهائية أم لا".

وواصل "إيمانويل ماكرون حضر إلى غرفة الملابس عقب المباراة وهنأنا على الفوز وقدمنا لجندي من بين ضيوفه".

ووصلت فرنسا إلى نهائي كأس العالم للنسخة الثانية على التوالي، بتغلبها على المغرب 2-0.

تأهل هو الرابع في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

ويضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

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