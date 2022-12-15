موعد مباراة المغرب وكرواتيا على برونزية كأس العالم.. القنوات الناقلة

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 11:27

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي مع لوكا مودريتش - المغرب أمام كرواتيا

تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 في قطر عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد وترك المغاربة للصراع على برونزية المونديال.

فيما حجز منتخب الأرجنتين مقعده في المباراة النهائية بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب المغرب المباراة الترتيبية لكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه وتاريخ أي منتخب إفريقي أو عربي.

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ويخوض المنتخب المغربي مواجهة مكررة بملاقاة نظيره الكرواتي الذي كان معه في مجموعة واحدة.

مباراة دور المجموعات بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد خليفة الدولي.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة.

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