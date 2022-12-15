جريزمان: منبهر بـ المغرب.. أجبروا ديشامب على إجراء تغيير من أجل الفوز

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 10:57

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا

شدد أنطوان جريزمان لاعب فرنسا على انبهاره بـ منتخب المغرب في نصف نهائي كأس العالم مؤكدا أن ديديه ديشامب أُجبر على إجراء تغيير من أجل الفوز.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، وذلك بعد تخطي المغرب بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء على استاد البيت.

وقال جريزمان عقب المباراة لـ ليكيب الفرنسية: "أنا منبهر بالمغرب. عملوا بشكل جيد من الناحية التكتيكية، على جميع الخطوط الدفاع مثل الهجوم".

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وأضاف "سببوا لنا الكثير من المشاكل وأجبر ديشامب على إجراء تغيير، ماركوس تورام على الجناح الأيسر أفادنا كثيرا مع المساعدة من جانب هيرنانديز في الدفاع".

وتابع "هدفنا المبكر للغاية في الشوط الأول هو من سهل علينا المهمة مع الهدف الثاني الذي ضمن لنا الفوز".

وعن مواجهة الأرجنتين، أوضح "أي فريق لديه ليونيل ميسي، يكون الأمر مختلفا تماما".

حصد أنطوان جريزمان جائزة رجل مباراة فرنسا والمغرب بعد أدائه الأسطوري في نصف النهائي.

ويضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

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