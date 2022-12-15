مواعيد مباريات الخميس 15 ديسمبر 2022 – جرعة قوية من الدوري المصري ومباراة الأساطير

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

صديق أوجولا لاعب سموحة يحتفل بهدفه أمام البنك الأهلي

في التوقف الأخير لمباريات كأس العالم 2022، يظهر الدوري المصري بقوة كطبق رئيسي اليوم لعشاق كرة القدم.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الخميس 15 ديسمبر 2022 والقنوات الناقلة والمعلقين.

يمكنك الاطلاع على كافة المواعيد والنتائج والتشكيلات من هــــنـــــا

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الدوري المصري

البداية في الثالثة إلا ربع عصرًا عندما يحل سيراميكا كليوباترا ضيفًا على أسوان، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق بلال علام.

وفي الخامسة مساءً يستقبل الداخلية نظيره سموحة، مباراة يمكنك مشاهدتها عبر أون تايم سبورتس 3 بتعليق محمد الغياتي.

وفي نفس التوقيت يلعب الاتحاد السكندري أمام جاره فاركو، لكنها تُنقل عبر أون تايم سبورتس 2 بتعليق أمير محروس.

وفي السابعة مساءً، يستقبل المقاولون العرب ضيفه إنبي، مباراة تنقلها أون تايم سبورتس 1 بتعليق محمد الكواليني.

الدوري السعودي

وفي الجولة التاسعة للدوري السعودي تقام 3 مباريات اليوم، أبرزها التعاون أمام العدالة في الخامسة مساءً عبر SSC1 بتعليق خالد المديفر.

الدوري السوداني

وفي الرابعة مساءً يلعب المريخ -منافس الزمالك- أمام أهلي الخرطوم، وتُنقل المباراة عبر قناة النيلين السودانية.

وديات

وفي مباراة ودية يظهر فيها المحترف المصري أحمد حسن كوكا، يلعب ألانيا سبور أمام ساليرنيتانا في الرابعة والنصف عصرًا.

كما يلتقي أستون فيلا بـ فياريال في العاشرة مساءً، ويلعب إشبيلية أمام فوليندام الهولندي في السابعة والنصف مساءً.

وفي مباراة أساطير FIFA، يلعب روبيرتو كارلوس وأليساندرو دل بييرو ووائل جمعة وآخرون مباراة ودية في الواحدة ظهرًا، وتُنقل عبر beIN Sports MAX 2.

دوري أبطال أوروبا للسيدات

وفي المسابقة القارية الأوروبية للسيدات، يحل برشلونة ضيفًا على بنفيكا في العاشرة مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports English 2.

كما يلعب أرسنال أمام أوليمبيك ليون في قمة الجولة في نفس التوقيت، مباراة تُنقل عبر beIN Sports English 1.

سلة

وفي ربع نهائي بطولة إفريقيا لكرة السلة للسيدات، يلعب سبورتنج أمام بورتس أوثوريتي الكيني في الثالثة عصرًا من أجل بطاقة في المربع الذهبي. ويمكن مشاهدة المباراة من خلال البث المباشر لـ FIBA عبر يوتيوب.

وفي الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، يلعب ممفيس جريزليس أمام ميلواكي باكس في الثالثة صباح الجمعة.

كما يلعب هيوستن روكتس أمام ميامي هيتس في الثالثة صباحًا أيضًا، ثم يلتقي أوتاه جاز بـ نيو أورلينز بيليكانز في الرابعة صباحًا.

وفي الخامسة والنصف صباحًا يلعب لوس أنجلوس كليبرز أمام فينيكس صنز، مباراة تُنقل عبر beIN Sports Premium 3.

اسكواش

وفي نصف نهائي بطولة العالم للسيدات للاسكواش، يلعب منتخب مصر أمام ماليزيا في الخامسة والنصف مساءً، مواجهات تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

وفي نصف النهائي الآخر تلعب إنجلترا أمام الولايات المتحدة الأمريكية في السابعة والنصف مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 أيضًا.

الدوري المصري المواعيد
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