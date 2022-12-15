رسالة من ماكرون إلى سفيان أمرابط بعد لقاء فرنسا والمغرب

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 00:29

كتب : FilGoal

سفيان إمرابط

أشاد إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي بسفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب عقب مواجهة بلاده في كأس العالم.

وخسر منتخب المغرب من فرنسا اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ووفقا للصحفي الإيطالي في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو فإن ماكرون ذهب لغرفة تبديل ملابس المغرب عقب المباراة.

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وأوضح رومانو أن ماكرون أشاد بسفيان أمرابط ووصفه بأفضل لاعب خط وسط في البطولة.

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.

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