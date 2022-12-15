كرنفال كأس العالم - كانتي الجديد.. جريزمان رجل مباراة فرنسا والمغرب

الخميس، 15 ديسمبر 2022 - 00:18

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - فرنسا

حصد أنطوان جريزمان جائزة رجل مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقاد جريزمان منتخب فرنسا للفوز على المغرب بهدفين دون رد.

وحجز منتخب فرنسا مقعدا في نهائي كأس العالم ليواجه الأرجنتين يوم الأحد المقبل.

أخبار متعلقة:
ثيو هيرنانديز: سنقدم كل ما لدينا أمام الأرجنتين.. وأتمنى حضور أخي في النهائي النني: شكرا للمغرب على جعلنا فخورين بكم كولو مواني: أعيش حلما سحريا ومن الصعب أن أستيقظ الآن ماكرون: ديشامب يجب أن يبقى مدربا للمنتخب

كانتي الجديد

بول بوجبا نجم وسط منخب فرنسا الغائب عن كأس العالم بسبب الإصابة أعرب عن إعجابه بما قدمه جريزمان خلال مباراة المغرب.

وكتب بوجبا عبر حسابه على إنستجرام "جريزمان كانتي" في إشارة للدور الدفاعي الكبير الذي قدمه خلال مواجهة المغرب

ماذا قدم جريزمان أمام المغرب

عدد الدقائق: 90 دقيقة

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

لمس الكرة: 48 مرة

تمريرات مفاتحية: 4 تمريرات

قطع الكرات: 7 مرات

لمعرفة معلومات أكثر عن أنطوان جريزمان وباقي المنتخبات من هنا.

وافتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

أنطوان جريزمان منتخب فرنسا منتخب المغرب
نرشح لكم
رسالة من ماكرون إلى سفيان أمرابط بعد لقاء فرنسا والمغرب عبد الحميد الصابيري: منتخب فرنسا كان محظوظا.. وسنفعل ما بوسعنا للفوز أمام كرواتيا ثيو هيرنانديز: سنقدم كل ما لدينا أمام الأرجنتين.. وأتمنى حضور أخي في النهائي النني: شكرا للمغرب على جعلنا فخورين بكم كولو مواني: أعيش حلما سحريا ومن الصعب أن أستيقظ الآن ماكرون: ديشامب يجب أن يبقى مدربا للمنتخب بونو: مواجهة فرنسا لم تكن سهلة.. نتمنى التوفيق ضد كرواتيا ديشامب: مازال أمامنا مباراة أخرى من أجل الاحتفال.. وأتمنى إيقاف الزمن
أخر الأخبار
رسالة من ماكرون إلى سفيان أمرابط بعد لقاء فرنسا والمغرب 2 ساعة | قطر 2022
كرنفال كأس العالم - كانتي الجديد.. جريزمان رجل مباراة فرنسا والمغرب 2 ساعة | قطر 2022
عبد الحميد الصابيري: منتخب فرنسا كان محظوظا.. وسنفعل ما بوسعنا للفوز أمام كرواتيا 2 ساعة | قطر 2022
ثيو هيرنانديز: سنقدم كل ما لدينا أمام الأرجنتين.. وأتمنى حضور أخي في النهائي 2 ساعة | قطر 2022
النني: شكرا للمغرب على جعلنا فخورين بكم 2 ساعة | قطر 2022
كولو مواني: أعيش حلما سحريا ومن الصعب أن أستيقظ الآن 2 ساعة | قطر 2022
ماكرون: ديشامب يجب أن يبقى مدربا للمنتخب 2 ساعة | قطر 2022
بونو: مواجهة فرنسا لم تكن سهلة.. نتمنى التوفيق ضد كرواتيا 2 ساعة | قطر 2022
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا - مجموعتان ناريتان لـ الأهلي والزمالك 2 قمة واردة بين الأهلي والزمالك.. تعرف على تصنيف قرعة دوري أبطال إفريقيا 3 الأهلي ضد صنداونز والهلال.. والزمالك مع الترجي في مواجهات متكررة بدوري أبطال إفريقيا 4 دوري أبطال إفريقيا - مواعيد مباريات الأهلي في دور المجموعات.. بداية ونهاية في مصر