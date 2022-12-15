كرنفال كأس العالم - كانتي الجديد.. جريزمان رجل مباراة فرنسا والمغرب

حصد أنطوان جريزمان جائزة رجل مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقاد جريزمان منتخب فرنسا للفوز على المغرب بهدفين دون رد.

وحجز منتخب فرنسا مقعدا في نهائي كأس العالم ليواجه الأرجنتين يوم الأحد المقبل.

كانتي الجديد

بول بوجبا نجم وسط منخب فرنسا الغائب عن كأس العالم بسبب الإصابة أعرب عن إعجابه بما قدمه جريزمان خلال مباراة المغرب.

وكتب بوجبا عبر حسابه على إنستجرام "جريزمان كانتي" في إشارة للدور الدفاعي الكبير الذي قدمه خلال مواجهة المغرب

"جريزمان كانتي" 🤔 بول بوجبا يبدي اعجابه بأداء صديقه في نصف نهائي المونديال 🇫🇷#في_المونديال pic.twitter.com/gBAiGsWtDx — FilGoal (@FilGoal) December 14, 2022

ماذا قدم جريزمان أمام المغرب

عدد الدقائق: 90 دقيقة

أهداف: 0

صناعة أهداف: 0

لمس الكرة: 48 مرة

تمريرات مفاتحية: 4 تمريرات

قطع الكرات: 7 مرات

لمعرفة معلومات أكثر عن أنطوان جريزمان وباقي المنتخبات من هنا.

وافتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.