عبد الحميد الصابيري: منتخب فرنسا كان محظوظا.. وسنفعل ما بوسعنا للفوز أمام كرواتيا

يرى عبد الحميد الصابيري لاعب المغرب أن منتخب فرنسا كان محظوظا بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم.

وتأهلت فرنسا إلى نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز أمام المغرب بهدفين دون رد.

وقال الصابيري في تصريحات عبر قناة الكأس: "لم نتأهل بسبب أخطاء أو أشيئاء من ذلك القبيل. الفريق الذي لعب بشكل جيد هو من تأهل".

وأضاف "كنا سيئين الحظ في أكثر من كرة ولم نسجل أهدافا محققا، اعتقد منتخب فرنسا كان محظوظا اليوم".

وأتم "سنفعل ما بوسعنا للفوز أمام كرواتيا وحصد المركز الثالث لإسعاد الجماهير والشعب والمغربي".

ويخوض منتخب المغرب مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وافتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

ويضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

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