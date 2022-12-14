ثيو هيرنانديز: سنقدم كل ما لدينا أمام الأرجنتين.. وأتمنى حضور أخي في النهائي

قطع ثيو هرنانيدز مدافع فرنسا وعدا قبل مواجهة منتخب بلاده المرتقبة ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال هيرنانديز عبر قنوات "الكأس" القطرية": " أمر مذهل أن تلعب نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين. سنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز على الأرجنتين"

وأضاف "أنا أفكر في أخي (لوكاس هيرنانديز) بالطبع وأتمنى أن يحضر النهائي هو وعائلتي وأن نحقق الفوز".

افتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.