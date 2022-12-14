النني: شكرا للمغرب على جعلنا فخورين بكم

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 23:49

كتب : FilGoal

محمد النني - سليم أملاح - مصر ضد المغرب في أمم إفريقيا

وجه محمد النني نجم منتخب مصر، الشكر لمنتخب المغرب رغم الخسارة أمام فرنسا.

منتخب المغرب خسر أمام فرنسا بهدفين مقابل لا شيء في نصف نهائي كأس العالم.

وكتب النني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "شكرا للمغرب على جعلنا فخورين بما قدمتم".

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منتخب المغرب قدم بطولة تاريخية، وصل فيها إلى نصف نهائي كأس العالم كأول منتخب إفريقي وعربي يبلغ هذا الإنجاز تاريخيا.

وسيلعب المغرب يوم السبت المقبل مع كرواتيا في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة.

على الجانب الآخر، ستلعب فرنسا مع الأرجنتين يوم الأحد في نهائي كأس العالم.

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