كولو مواني: أعيش حلما سحريا ومن الصعب أن أستيقظ الآن

عبّر راندال كولو مواني مهاجم منتخب فرنسا عن سعادته البالغة بتسجيل هدفه الدولي الأول بعد لحظات من دخوله أمام المغرب.

كولو مواني قتل مباراة نصف نهائي كأس العالم العصيبة، وسجل هدف الديوك الثاني في الفوز 2-0 على المغرب.

وصرّح كولو مواني بعد اللقاء: "إنه شعور سحري، ليس لدي كلمات لأصف ما أشعر به".

وأضاف مهاجم فرانكفورت عبر TF1: "لا أزال أحلم، من الصعب الاستيقاظ من هذا الحلم".

وتابع: "في الهجمة تبعت مبابي بشكل جيد لأنه الشخص الذي قام بالعمل بأكمله".

وأتم: "أنا فخور بتمركزي في الهجمة. لم أدرك بعد ما حدث، ربما غدًا سأدرك ذلك".

مهاجم أينتراخت فانكفورت دخل بديلًا لـ عثمان ديمبيلي في الدقيقة 79، واحتاج 43 ثانية فقط على أرض الملعب ليسجل الهدف الثاني للديوك.

وسجل كولو مواني هدفه الدولي الأول في مباراته الدولية الرابعة فقط، إذ لم يكن قد خاض بقميص فرنسا إلا 9 دقائق قبل كأس العالم.

وصار كولو مواني أول بديل يسجل هدفًا لـ فرنسا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم على مر التاريخ.

وبات كولو مواني ثالث أسرع بديل يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم، ليأخذ مكان ماركوس راشفورد الذي فعلها بقميص إنجلترا أمام إيران في الجولة الأولى للمونديال الحالي بعد 50 ثانية.

ويظل الرقم القياسي مسجلا باسم الدنماركي إيبي ساند في شباك نيجيريا بعد 16 ثانية في نسخة 1998.

وفي المركز الثاني يأتي ريكاردو موراليس لاعب أوروجواي بهدفه أمام السنغال بعد 18 ثانية في نسخة 2002.

وبدأ كولو مواني مسيرته في نانت، وانتقل مطلع الموسم الحالي إلى فرانكفورت.

ولم يكن كولو مواني في القائمة النهائية لـ فرنسا حتى أصيب كريستوفر نكونكو لينال مهاجم فرانكفورت الفرصة الذهبية.

وعبرت فرنسا لمواجهة الأرجنتين في نهائي كأس العالم يوم الأحد المقبل.

وتأهلت فرنسا إلى نهائي المونديال للمرة الخامسة في تاريخها.

وتسعى فرنسا إلى المحافظة على لقبها الذي حققته عام 2018.