ماكرون: ديشامب يجب أن يبقى مدربا للمنتخب

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 23:40

كتب : FilGoal

مانويل ماكرون - رئيس فرنسا

طالب مانويل ماكرون رئيس فرنسا ببقاء ديديه ديشامب مديرا فنيا لمنتخب الديوك لأطول فترة ممكنة.

وتأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز أمام المغرب بهدفين دون رد.

وقال ماكرون في تصريحات لراديو مونت كارلو عقب المباراة: "الشعب الفرنسي بحاجة إلى هذه الفرحة، هذا ما توفره الرياضة وكرة القدم بشكل خاص".

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وأضاف "أنا الآن أفضل بكثير مما كنت عليه منذ ساعة، لقد رأينا فريقا رائعا للغاية".

وتابع "أشكر ديشامب كثيرا، هذا الفريق مزيج من عدة أجيال مختلفة، وهذا رائع".

وواصل "هذه النهائي الثالث لـ ديشامب (1998 -2018 - 2022)، وفاز في اثنين وننتظر الأخير، نثق في موهبته، يجب أن يبقى مع المنتخب".

وأتم "هذا الفريق الفرنسي يجعلني فخوراً للغاية".

وافتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

ويضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

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