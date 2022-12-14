بونو: مواجهة فرنسا لم تكن سهلة.. نتمنى التوفيق ضد كرواتيا

قال ياسين بونو حارس مرمى منتخب المغرب إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام فرنسا مؤكدا أنها لم تكن سهلة.

ياسين بونو النادي : إشبيلية المغرب

وخسر منتخب المغرب من فرنسا اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وتحدث بونو عقب المباراة لقناة "الكأس" القطرية قائلا: "المباراة لم تكن سهلة كانت على مستوى كبير".

وأتم بونو تصريحاته المقتضبة "قدمنا ما لدينا وهذه هي كرة القدم ونتمنى أن نكون موفقين في المباراة المقبلة".

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.