ديشامب: مازال أمامنا مباراة أخرى من أجل الاحتفال.. وأتمنى إيقاف الزمن

شدد ديديه ديشامب مدرب فرنسا على أن منتخب بلاده حقق فوزا مستحقا على حساب المغرب بهدفين دون رد.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين دون رد اليوم الأربعاء في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

وقال ديشامب عبر قنوات "الكأس" القطرية: "سيكون أمامنا مباراة أخرى من أجل الاحتفال. الأمر ليس سهلا لكن علينا السعادة والشعور بالفرح بعد مباراة اليوم. اللاعبون حصلوا على مكافأتهم بعد جهودهم الكبيرة. هذا أمر رائع واستثنائي".

وأضاف مدرب فرنسا"علينا استغلال كل لحظة في كأس العالم. ليتنا نتمكن من إيقاف الزمن والاستمتاع بهذ الحدث. سنبدأ الاستعداد للمباراة الأخيرة وأتمنى أن يحالفنا الحظ".

افتتح ثيو هيرنانديز أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة بعد ارتباك من دفاع المغرب.

وأضاف راندال كولو مواني الهدف الثاني للديوك الفرنسية إثر ارتباك جديد داخل منطقة جزاء المغرب في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة ضرب منتخب فرنسا موعدا ناريا مع الأرجنتين في النهائي يوم الأحد المقبل في ملعب لوسيل.

أما منتخب المغرب فسيخوض مواجهة مكررة بملاقاة كرواتيا لتحديد المركزين الثالث والرابع يوم السبت المقبل في ملعب خليفة الدولي.

وتعد هذه الهزيمة الأولى للمغرب في النسخة الجارية من كأس العالم.

وتأهل منتخب فرنسا للنهائي للمرة الرابعة في تاريخه وحصد اللقب قبل ذلك مرتين عامي 1998 و2018.

وأصبح ذلك التأهل الثاني على التوالي للديوك لخوض النهائي التاريخي.

كما أن منتخب فرنسا أصبح أول فريق يصل لنهائي المونديال مرتين متتاليتين بعد البرازيل التي حققت الأمر ذاته في 1994 و1998 و2002.