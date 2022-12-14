الركراكي: قدمنا أفضل ما لدينا وعندما تخطئ أمام فرنسا تدفع الثمن

يرى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب أن فريقه قدم أفضل ما لديه أمام فرنسا رغم الخسارة في نصف نهائي كأس العالم.

وخسر منتخب المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، ليتحول إلى مباراة المركزين الثالث والرابع ضد كرواتيا.

وقال الركراكي عقب المباراة: "قدمنا أفضل ما لدينا ولكن لدينا لاعبين مصابين، خسرنا نايف أكرد أثناء الإحماء ورومان سايس بعد بداية المباراة".

وأضاف "ليس لدي ما أقوله واللاعبين الذين عوضوا المصابين قدموا أفضل ما لديهم".

وواصل "عندما تخطئ أمام فرنسا تدفع الثمن وفي الشوط الثاني كنا أفضل وأتيحت لنا الفرص ولكننا لم نسجل، وفرنسا سجلوا الهدف الثاني الذي قتل المباراة".

وأتم تصريحاته "في المباراة المقبلة سيكون الأمر صعبا على المستوى الذهني، سأمنح الفرصة لمن لم يشارك وسنحاول تحقيق المركز الثالث".

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