موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي كأس العالم.. القنوات الناقلة

تأهل منتخب فرنسا لنهائي كأس العالم 2022 في قطر عقب الفوز على المغرب بهدفين دون رد.

فيما حجز منتخب الأرجنتين مقعدعه في المباراة النهائية بعد الفوز على كرواتيا بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويلعب منتخب الأرجنتين النهائي للمرة السادسة في تاريخه.

وسبق لمنتخب الأرجنتين الفوز باللقب مرتين في 1978 و1986.

فيما يخوض منتخب فرنسا النهائي الرابع له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وسبق أن فاز منتخب فرنسا بلقب كأس العالم في 1998 و2018.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم 18 ديسمبر الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد لوسيل.

وتبدأ المباراة في الخامسة مساء

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1و2 وقنوات الكأس اكسترا، بجانب القناة المفتوحة