الشهدي حكما لمباراة الاتحاد وفاركو

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 23:01

كتب : أحمد الخولي

الاتحاد السكندري - فاركو

أعلنت لجنة الحكام الأطقم التحكيمية لعدد من مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويقام غدا الخميس 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وسيقود مصطفى الشهدي الطاقم التحكيمي لمباراة الاتحاد وفاركو التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

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فيما أسند إدارة مباراة سموحة والداخلية إلى طاقم تحكيمي بقيادة مصطفى عثمان.

وأعلنت لجنة الحكام أسماء حكام مباريات الخميس كالتالي:

الداخلية × سموحة

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏EOYPTIANTA الدوري المصري الممتاز الجولة السابعة الخميس 15 ديسمير 2022 ستاد بتروسبورت سموحة 5:00 N الداخلية مصر مصطفي عثمان 然 مصر حكم ساحة عادل ماهر عبد الغفار 然 مصر حكم مساعد محمد عاطف الزناري N مصر حكم مساعد 2 أحمد حمدي N مصر حكم رابع محمد علاء هاشم مصر حكم VAR سامي هلهل حكم VAR مساعد Ksaib TIGER ¿we EGVPTRIR PUMA.‏'‏‏

الاتحاد × فاركو

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏الدوري المصري الممتاز الجولة السابعة الخميس 15 ديسمير 2022 ستاد الاسكندرية PRאא فاركو 5:00 الاتحاد FN مصطفي الشهدي مصر é مصر حكم ساحة هشام الدسوقي مصر حكم مساعد كريم السعيد é مصر حكم مساعد 2 عمرو عايد مصر حكم رابع خالد الغندور 2 مصر حكم VAR محمد عزازي حكم VAR مساعد Ksaib TIGER ¿we ECVPTRIR PUMA.‏'‏‏

سيراميكا كليوباترا × أسوان

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏EGYPTANEA الدوري المصري الممتاز الجولة السابعة الخميس 15 ديسمير 2022 ستاد القاهرة الدولي أسوان 2:45 راميكا كتيوباترا N مصر وليد عبد الرازق é مصر حكم ساحة رمضان هنداوي مصر حكم مساعد محمد أبو رحاب N مصر حكم مساعد 2 جلال أحمد مصر حكم رابع محمد الشناوي 2 مصر حكم VAR أسامة السيد حكم VAR مساعد Ksaib TIGER ¿we ECVPTRIR PUMA.‏'‏‏

المقاولون العرب × إنبي

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏تحتوي على النص '‏الدوري المصري الممتاز الجولة السابعة الخميس 15 ديسمير 2022 ستاد المقاولون العرب انبي 7:00 المقاولون العرب FN مصر محمد يوسف فياض é مصر حكم ساحة مصطفي عطية 然 مصر حكم مساعد أحمد محمد الفار 然 مصر حكم مساعد 2 أحمد ناجي 제 مصر حكم رابع محمد سلامة 2 مصر حكم VAR سمير جمال حكم VAR مساعد ECVPTRIR Xsaib TIGER ¿we PUMA.‏'‏‏

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، يليه الزمالك برصيد 14 نقطة.

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