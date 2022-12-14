الشهدي حكما لمباراة الاتحاد وفاركو

أعلنت لجنة الحكام الأطقم التحكيمية لعدد من مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

ويقام غدا الخميس 4 مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري.

وسيقود مصطفى الشهدي الطاقم التحكيمي لمباراة الاتحاد وفاركو التي يستضيفها استاد الإسكندرية.

فيما أسند إدارة مباراة سموحة والداخلية إلى طاقم تحكيمي بقيادة مصطفى عثمان.

وأعلنت لجنة الحكام أسماء حكام مباريات الخميس كالتالي:

الداخلية × سموحة

الاتحاد × فاركو

سيراميكا كليوباترا × أسوان

المقاولون العرب × إنبي

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، يليه الزمالك برصيد 14 نقطة.