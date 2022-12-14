43 ثانية تكفي.. كولو مواني يدخل تاريخ فرنسا بهدفه في شباك المغرب

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 22:50

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - راندال كولو مواني

دخل راندال كولو مواني التاريخ، بتسجيله هدف فرنسا الثاني في شباك المغرب بنصف نهائي كأس العالم.

مهاجم أينتراخت فانكفورت دخل بديلًا لـ عثمان ديمبيلي في الدقيقة 79، واحتاج 43 ثانية فقط على أرض الملعب ليسجل الهدف الثاني للديوك.

وسجل كولو مواني هدفه الدولي الأول في مباراته الدولية الرابعة فقط، إذ لم يكن قد خاض بقميص فرنسا إلا 9 دقائق قبل كأس العالم.

وصار كولو مواني أول بديل يسجل هدفًا لـ فرنسا في الأدوار الإقصائية لكأس العالم على مر التاريخ.

وبات كولو مواني ثالث أسرع بديل يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم، ليأخذ مكان ماركوس راشفورد الذي فعلها بقميص إنجلترا أمام إيران في الجولة الأولى للمونديال الحالي بعد 50 ثانية.

ويظل الرقم القياسي مسجلا باسم الدنماركي إيبي ساند في شباك نيجيريا بعد 16 ثانية في نسخة 1998.

وفي المركز الثاني يأتي ريكاردو موراليس لاعب أوروجواي بهدفه أمام السنغال بعد 18 ثانية في نسخة 2002.

وبدأ كولو مواني مسيرته في نانت، وانتقل مطلع الموسم الحالي إلى فرانكفورت.

ولم يكن كولو مواني في القائمة النهائية لـ فرنسا حتى أصيب كريستوفر نكونكو لينال مهاجم فرانكفورت الفرصة الذهبية.

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