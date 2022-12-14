كرة سلة - الزمالك يتمم إجراءات قيد الأمريكي أو جاي مايو
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 22:26
كتب : FilGoal
أتمم نادي الزمالك إجراءت قيد الأمريكي أو جاي مايو المحترف الجديد بفريق كرة السلة.
وحسبما علم فإن الزمالك أتم إجراءت قيد أو جاي مايو وبات جاهزا لتدعيم صفوف فريق كرة السلة بالنادي.
ويعمل الجهاز الفني لنادي الزمالك لكرة السلة بقيادة أحمد مرعي على تجهيز اللاعب للمشاركة بداية من دوري السوبر يوم 29 ديسمبر الجاري.
وسبق لـمحترف الزمالك الجديد اللعب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين NBA كما خاض تجربيتن بالدوري الصيني والدوري الروسي.
وكان الزمالك قد ودع لقب دوري المرتبط لكرة السلة بعد الخسارة في نصف النهائي على يد الأهلي الذي توج بللقب.
وفاز الأهلي بلقب دوري المرتبط لكرة السلة عقب الفوز على الاتحاد في الدور النهائي.
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