معادلا نوير.. لوريس أكثر حارس مرمى يشارك في كأس العالم

عادل هوجو لوريس لاعب فرنسا رقم مانويل نوير كأكثر حارس مرمى يشارك في بطولة كأس العالم.

هوجو لوريس النادي : توتنام هوتسبر فرنسا المغرب

ويشارك لوريس أساسيا في مباراة نصف نهائي كأس العالم 2022 أمام المغرب على استاد البيت.

ورفع هوجو لوريس رصيده من المباريات لـ 19 مباراة بقميص منتخب فرنسا ببطولات كأس العالم، متساويًا مع الألماني مانويل نوير، ومتفوقًا على البرازيلي كلاوديو تافاريل.

لوريس (35 عامًا) أمام فرصة تاريخية للانفراد بالصدارة، حال مشاركته في المباراة المقبلة لمنتخب فرنسا، سواء النهائية أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وشارك لوريس بقميص الديوك في 4 كؤوس عالم مختلفة (2010 - 2014 - 2018 - 2022).

تعرف أكثر على لوريس من كرنفال في الجول من هنا

وتشير المباراة الآن إلى تقدم فرنسا بهدف دون رد، سجله تيو هيرنانديز.

ويعد ذلك الهدف هو الأول الذي يهز شباك المغرب بواسطة منتخب منافس في المونديال الحالي، إذ كان الهدف الوحيد الذي هز شباك كتيبة وليد الركراكي من توقيع نايف أكرد في مباراة كندا.

وأنهت فرنسا صمود 264 دقيقة متتالية لم تهتز خلالها شباك المغرب في كأس العالم.

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