اسكواش – مصر تكتسح اسكتلندا وتعبر إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 21:31

كتب : FilGoal

نوران جوهر - مصر - اسكتلندا

تأهل منتخب مصر للاسكواش إلى نصف نهائي بطولة العالم للسيدات 2022، بتغلبه على اسكتلندا 3-0.

وعبرت مصر لمواجهة ماليزيا في نصف النهائي التي تغلبت بدورها على هونج كونج بنفس النتيجة.

وتفوقت نوران جوهر في المباراة الأولى على جورجيا أديريلي بثلاثة أشواط دون رد بواقع 11-6 و11-4 و11-3 في ظرف 24 دقيقة.

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ثم جاء الدور على هانيا الحمامي الذي فازت على كاتريونا آلان بثلاثية دون رد بواقع 11-2 و11-3 و11-2 خلال 19 دقيقة.

وحسمت نور الشربيني المواجهة بالانتصار في المباراة الثالثة على أليسون تومسون 2-0 بواقع 11-3 و11-3 خلال 13 دقيقة فقط.

وتقام مباراة نصف النهائي غدًا الخميس في الخامسة والنصف مساءً، وتُنقل عبر أون تايم سبورتس.

وكانت مصر قد تغلبت في دور المجموعات على سويسرا وويلز وكندا، ثم أطاحت بـ اسكتلندا في الطريق.

ويضم منتخب مصر أيضًا في صفوفه نور الطيب بالإضافة إلى جوهر والحمامي والشربيني.

نور الطيب نوران جوهر نور الشربيني هانيا الحمامي بطولة العالم للاسكواش
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