الأسرع منذ 1958.. فرنسا تكسر صمود 264 دقيقة للمغرب

سجّل تيو هيرنانديز هدف التقدم لبلاده فرنسا في شباك المغرب بنصف نهائي كأس العالم 2022.

ورفع تيو رصيده إلى هدفين دوليين منذ أن بدأ تمثيل الديوك.

ويعد ذلك الهدف هو الأول الذي يهز شباك المغرب بواسطة منتخب منافس في المونديال الحالي، إذ كان الهدف الوحيد الذي هز شباك كتيبة وليد الركراكي من توقيع نايف أكرد في مباراة كندا.

وأنهت فرنسا صمود 264 دقيقة متتالية لم تهتز خلالها شباك المغرب في كأس العالم.

وتأخر المغرب في النتيجة لأول مرة في كأس العالم 2022، وبالتالي سيكون رد الفعل لأول مرة.

وسجل هيرنانديز أسرع هدف في الدور نصف نهائي لكأس العالم منذ نسخة 1958 عندما هز البرازيلي فافا شباك فرنسا نفسها بعد مرور دقيقتين فقط.