أمم إفريقيا للشباب مصر 2023 - اكتمل العقد.. تعرف على منافسي الفراعنة

تحدد منافسي منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 بعد انضمام منتخبي وسط أفريقيا وجمهورية الكونغو.

وتحتضن مصر البطولة في الفترة من 18 فبراير إلى 12 مارس المقبل، وستقام بمشاركة 12 منتخبا.

ويشارك في البطولة كل من: نيجيريا - بنين - السنغال - جامبيا - زامبيا - موزمبيق - أوغندا - جنوب السودان - تونس - وسط أفريقيا - جمهورية الكونغو - بجانب مصر البلد المستضيف.

وسبق لمنتخب مصر التتويج باللقب في تلك المرحلة أربع مرات أعوام 1981 و1991 و2003 و2013.

فيما حصل الفراعنة الصغار على الوصافة في 2005 والبرونزية في 1993 و2001 و2011.

كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة هي البطولة المؤهلة لكأس العالم للشباب في 2023.

وتقام البطولة على 3 ملاعب وهي استاد القاهرة واستاد الاسكندرية واستاد هيئة قناة السويس.