إنفانتينو: أتابع كأس العالم مثل الطفل.. وأنتظر مواجهة خاصة بين المغرب وفرنسا

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 21:06

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

يرى جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مباراة المغرب وفرنسا ستكون في منتهى القوة ويصعب التكهن بنتيجتها.

ويلعب منتخب المغرب ضد فرسنا بعد قليل، ضمن نصف نهائي كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

وقال إنفانتينو عبر قنوات "الكاس": "كأس عالم كلها شغف ومتعة. أتابع المباريات مثل الطفل الصغير وأستمتع بهذه النسخة".

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وأضاف "أنتظر مواجهة خاصة بين المغرب الفريق الرائع الذي تلقى هدفا واحدا وفرنسا التي ستدافع عن اللقب ولديهم لاعبون ممتازون".

وينتظر منتخب الأرجنتين لمواجهة الفائز من فرسنا والمغرب يوم الأحد المقبل، ضمن نهائي كأس العالم.

بينما يلعب الخاسر من مباراة فرسنا والمغرب ضد كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وجاء تشكيل فرنسا لمواجهة المغرب كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: ثيو هيرنانديز- رافائيل فاران- إبراهيما كوناتي- جول كوندي

في الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني- يوسوف فوفانا

في الوسط الهجومي: كيليان مبابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي

في الهجوم: أوليفييه جيرو.

بينما يلعب المغرب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: نايف أكرد – جواد الياميق – رومان غانم سايس

الوسط: أشرف حكيمي - سفيان أمرابط – عز الدين أوناحي - نصير مزراوي

الهجوم: حكيم زياش – يوسف النصيري – سفيان بوفال.

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