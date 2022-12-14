انتهت كأس العالم – فرنسا (2) - (0) المغرب.. الديوك إلى النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي فرنسا والمغرب التي تقام في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

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نهاية المباراة بفوز فرنسا بهدفين دون رد.

ق90+3: كوندي ينقذ فرنسا بتشتيت لتسديدة حمد الله من على خط المرمى.

ق90: 6 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق79: جووووول ثان لفرنسا بتسديدة من راندال كولو مواني.

ق78: تبديل لفرنسا بمشاركة كولو مواني بدلا من ديمبيلي.

ق78: تبديل أخير للمغرب بمشاركة عبد الصمد الزلزولي بدلا من أملاح.

ق74: تسديدة من يوسوف فوفانا لخارج الملعب.

ق67: تبديلان للمغرب بخروج النصيري وبوفال ومشاركة عبد الرزاق حمد الله وزكريا أبو خلال.

ق65: تبديل أول لفرنسا بمشاركة ماركوس تورام بدلا من جيرو.

ق54: عرضية يحيى عطية الله شتتها كوناتي ببراعة.

ق48: عرضية من مبابي لم تجد أي متابع.

انطلاق الشوط الثاني.

تبديل ثان للمغرب بمشاركة يحيى عطية الله بدلا من نصير مزراوي.

نهاية الشوط الأول بتقدم فرنسا بهدف دون رد.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق45: يا ربااااااااه القائم بعد لمسة طفيفية من لوريس يحرمان المغرب من التعادل بهدف رائع بعد ركلة خلفية مزدوجة من جواد الياميق.

ق40: تسديدة من فاران من ركلة ركنية من جريزمان مرت بجوار المرمى بقليل.

ق36: يا رباااااه هجمة خطيرة لمنتخب المغرب شتتها الياميق قبل خط المرمى وتلاها تسديدة من جيرو مرت لخارج الملعب.

ق21: تبديل أول للمغرب بمشاركة سليم أملاح بدلا من رومان سايس الذي يعاني من إصابة.

ق17: قذيفة من يسار جيرو ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى بونو لتمر بسلام على المغرب.

ق10: لوريس يتألق أمام تسديدة مقوسة جميلة من أوناحي.

ق5: جوووول ثيو هيرنانديز يسجل الهدف الأول لفرنسا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد ارتباك من دفاع المغرب وتصدي من بونو.

قبل المباراة بثوان معدودة شارك أشرف داري بدلا من نايف أكرد الذي يبدو أن إصابته لم تجعله قادرا على خوض اللقاء رغم تواجده في التشكيل الأساسي.

انطلاق المباراة.