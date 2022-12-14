على غرار كأس العالم - الدوري السعودي يطبق دقائق اللعب الفعلية في المباريات

الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 19:58

كتب : FilGoal

دوري روشن - الدوري السعودي

اعتمدت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تطبيق دقائق اللعب الفعلية على غرار ما تم العمل به في كأس العالم 2022 بقطر

وأوضحت الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن تطبيق دقائق اللعب الفعلية في مباريات كأس العالم جاء بنتائج إيجابية على مستوى زيادة عدد دقائق اللعب الفعلية.

وأشار إلى أنها تستهدف حساب الوقت الإضافي مع نهاية كل شوط وذلك من خلال مهمة يقوم بها الحكم الرابع الذي سوف يقوم بإعلان الوقت بدل الضائع.

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وشددت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي أنها تسعى من خلال تطبيق دقائق اللعب الفعلية لزيادة وقت اللعب الفعال حتى 60 دقيقة بدلًا من الرقم السابق 50 دقيقة، بالإضافة إلى المساهمة في تجهيز لاعبي المنتخبات الوطنية للاستحقاقات القادمة، إلى جانب تجهيز الحكام السعوديين للمشاركة في مباريات الاتحادين الدولي والآسيوي.

ووجهت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي تعليمات للحكام للإدارة الفعالة لحساب الوقت بدل الضائع في 6 حالات محددة من الصافرة إلى الصافرة.

وجاءت الحالات كالتالي:

الأهداف والاحتفال بها

ركلات الجزاء

الإصابات

إضاعة الوقت

الاعتراضات بين اللاعبين

مراجعات حكم الفيديو.

الدوري السعودي كأس العالم 2022
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