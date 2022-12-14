الكومي لـ في الجول: اللاعب الذي لا يتحمل ظروف الإسماعيلي فليذهب في طريقه

كشف يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي مستجدات أزمة المستحقات المتأخرة للاعبي الفريق الأصفر.

وقال الكومي لـFilGoal.com: "الفريق لم يتدرب اليوم وهو في المعسكر داخل نادي الإسماعيلي ".

وأضاف "اللاعبين لهم مستحقات مالية متأخرة واليوم سيعقد أيمن الجمل المدير الفني جلسة معهم للحديث عن ذلك الأمر".

وواصل "غدا سوف أذهب لمعسكر الفريق وأعقد جلسة مع اللاعبين وسوف أتحدث معهم على أمل الوصول لحل في هذه الأزمة".

وأكمل "أوجه رسالة للاعبي الإسماعيلي وهي أن من سيتحمل ظروف النادي فنحن نرحب به، ومن لا يقدر على التحمل فليذهب في طريقه بعيدا عن الدراويش".

وأتم تصريحاته "تواصلت مع محافظ الإسماعيلية ووزير الشباب والرياضة من أجل مساعدة الإسماعيلي وفي انتظار مساعدهم".

وتعادل الإسماعيلي مع فيوتشر قبل أيام، ويحتل الفريق الآن المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 3 نقاط بعد مرور 6 جولات.

ويتولى أيمن الجمل تدريب الإسماعيلي بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلفا للإسباني خوان كارلوس جاريدو.

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