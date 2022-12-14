تشكيل فرنسا – تبديلان من ديشامب أمام المغرب

أجرى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تبديلين على تشكيل فريقه لملاقاة المغرب اليوم الأربعاء.

ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه المغرب في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويتواجد إبراهيما كوناتي ويوسوف فوفانا في التشكيل الأساسي بدلا من دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو الذين أصيبا بنزلة برد.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

في الدفاع: ثيو هيرنانديز- رافائيل فاران- إبراهيما كوناتي- جول كوندي

في الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني- يوسوف فوفانا

في الوسط الهجومي: كيليان مبابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي

في الهجوم: أوليفييه جيرو