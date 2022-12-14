تشكيل فرنسا – تبديلان من ديشامب أمام المغرب
الأربعاء، 14 ديسمبر 2022 - 19:42
كتب : FilGoal
أجرى ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا تبديلين على تشكيل فريقه لملاقاة المغرب اليوم الأربعاء.
ويلتقي منتخب فرنسا بمنافسه المغرب في ملعب البيت في نصف نهائي كأس العالم 2022.
ويتواجد إبراهيما كوناتي ويوسوف فوفانا في التشكيل الأساسي بدلا من دايوت أوباميكانو وأدريان رابيو الذين أصيبا بنزلة برد.
وجاء التشكيل كالتالي:
في حراسة المرمى: هوجو لوريس
في الدفاع: ثيو هيرنانديز- رافائيل فاران- إبراهيما كوناتي- جول كوندي
في الوسط الدفاعي: أوريلين تشواميني- يوسوف فوفانا
في الوسط الهجومي: كيليان مبابي- أنطوان جريزمان- عثمان ديمبيلي
في الهجوم: أوليفييه جيرو
نرشح لكم
الأسرع منذ 1958.. فرنسا تكسر صمود 264 دقيقة للمغرب إنفانتينو: أتابع كأس العالم مثل الطفل.. وأنتظر مواجهة خاصة بين المغرب وفرنسا مباشر كأس العالم – فرنسا (1) - (0) المغرب.. إصابة سايس ومشاركة أملاح تشكيل المغرب – ثلاثي دفاعي لأول مرة.. عودة مزراوي وأكرد أمام فرنسا الرياضية المغربية: نايف أكرد سيبدأ مباراة فرنسا ليكيب: تبديلان طارئان في تشكيل فرنسا ضد المغرب أمرابط: أعتذر لـ جافي على الصورة الساخرة.. ولا نخشى مبابي عبد السلام وادو: الركراكي كلمة سر إنجاز المغرب.. وتواجد أمهات اللاعبين له مفعول السحر